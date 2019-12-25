В Госдуме предложили компенсировать семьям 30% расходов на ЖКУ в первый год жизни ребенка

Борис Чернышов объяснил, что государство должно поддержать семьи, страдающие от нехватки доходов в виду отпуска по уходу за ребенком.

В Москве предложили ввести компенсацию части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг семьям в течение первых 12 месяцев жизни ребенка. Соответствующе заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал вице-спикер Государственной думы, председатель профильного комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Борис Чернышов (ЛДПР). Политический деятель уточнил, что направил такое обращение к российскому министру по труду и социальной защите населения Антону Котякову.

Прошу Вас рассмотреть возможность введения компенсации части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг семьям в течение первых 12 месяцев жизни ребенка. Предлагается установить компенсацию в размере 30 процентов расходов на ЖКУ по одному жилому помещению - по адресу регистрации ребенка по месту жительства. Борис Чернышов, депутат ГД РФ

В документе законодатель уточнил, что рождение ребенка существенно меняет структуру семейных расходов. Таким образом в первые месяцы родители одновременно несут затраты на товары первой необходимости, а также медицинские потребности ребенка. При этом доход нередко временно снижается из-за ухода одного из родителей в отпуск по уходу за малышом.

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Фото: Piter.tv