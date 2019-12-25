Два сотрудника ФСИН погибли при нападении на конвой в поезде в КБР

Заключенный напал на конвоиров во время этапирования.

Один из раненных при стрельбе в поезде сотрудников ФСИН умер в больнице. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Семье скончавшегося конвоира выразили соболезнования. Руководство службы пообещало оказать всю необходимую помощь.

Нападение произошло 2 октября. Мужчину, осужденного по статье за незаконный оборот наркотиков, конвоировали в поезде, следовавшем по маршруту Владикавказ – Адлер. В какой-то момент злоумышленник смог завладеть пистолетом конвоира и застрелить его.

Также ранения получили еще трое сотрудников ФСИН. Преступник был ликвидирован ответным огнем. По факту инцидента следователи завели уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в петербургской тюрьме заключенный напал на полицейского.

Фото: Piter.TV