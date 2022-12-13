Сегодня, 11 марта, в петербургской тюрьме заключенный напал на полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Инцидент произошел, когда 36-летнего мужчину вывели камеры. Он попытался завладеть оружием сотрудника правоохранительных органов. Злоумышленник успел выстрелить в воздух, пуля никого не задела.
Во время борьбы был произведен выстрел, пуля никого не задев, попала в потолок. Полицейский сумел обездвижить злоумышленника и поместить его в камеру.
Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
После произошедшего проводится проверка. Подробности уточняются.
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Фото: Pexels
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