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В петербургской тюрьме заключенный напал на полицейского
Сегодня, 15:09
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В петербургской тюрьме заключенный напал на полицейского

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Злоумышленник успел выстрелить в воздух, пуля никого не задела. 

Сегодня, 11 марта, в петербургской тюрьме заключенный напал на полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Инцидент произошел, когда 36-летнего мужчину вывели камеры. Он попытался завладеть оружием сотрудника правоохранительных органов. Злоумышленник успел выстрелить в воздух, пуля никого не задела. 

Во время борьбы был произведен выстрел, пуля никого не задев, попала в потолок. Полицейский сумел обездвижить злоумышленника и поместить его в камеру.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

После произошедшего проводится проверка. Подробности уточняются.

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Фото: Pexels

Теги: заключенный напал на полицейского, мвд, тюрьма
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Картина дня,

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