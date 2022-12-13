Злоумышленник успел выстрелить в воздух, пуля никого не задела.

Сегодня, 11 марта, в петербургской тюрьме заключенный напал на полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел, когда 36-летнего мужчину вывели камеры. Он попытался завладеть оружием сотрудника правоохранительных органов. Злоумышленник успел выстрелить в воздух, пуля никого не задела.

Во время борьбы был произведен выстрел, пуля никого не задев, попала в потолок. Полицейский сумел обездвижить злоумышленника и поместить его в камеру. Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

После произошедшего проводится проверка. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Свечном переулке школьницу изнасиловал отчим одноклассницы.

Фото: Pexels