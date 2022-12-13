В Свечном переулке школьницу изнасиловал отчим одноклассницы

Мужчина надругался над девочкой, которая осталась ночевать у его падчерицы.

В Центральном районе мужчина надругался над несовершеннолетней подругой его падчерицы. Злоумышленник изнасиловал ребенка, который остался в гостях на ночь.

По информации Piter.tv, школьница засиделась у семьи дома и ей предложили остаться на ночевку. Когда все уснули, взрослый мужчина совершил половой акт с ребенком, который сопротивлялся. Инцидент произошел в ночь с 7 на 8 марта в квартире, где проживают мать одноклассницы, ее дочь-девятиклассница и сожитель матери.

Родители 15-летней девочки, которую изнасиловали, обратились в полицию. Правоохранители задержали извращенца на Таврической улице. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге двоюродный дядя изнасиловал 15-летнюю родственницу, которая находилась у него в гостях.

Фото: Piter.tv