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В Петербурге двоюродный дядя изнасиловал 15-летнюю родственницу, которая находилась у него в гостях
Сегодня, 10:20
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В Петербурге двоюродный дядя изнасиловал 15-летнюю родственницу, которая находилась у него в гостях

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После полового акта мужчина вызвал такси и отправил ребенка домой. 

В Калининском районе пьяный двоюродный дядя изнасиловал свою несовершеннолетнюю племянницу. В полицию обратилась мать девочки

По словам женщины, инцидент произошел в квартире на Кондратьевском проспекте. Школьница была в гостях у родственника, когда тот напал на нее. Мужчина применил физическую силу и надругался над 15-летней девочкой. После этого он вызвал такси и отправил ребенка домой. 

Известно, что пострадавшая проживает одна, отдельно от матери. Никто из членов семьи на учете не состоит. 

Сейчас стражи порядка разыскивают злоумышленника. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: после заявления восьмиклассницы об изнасиловании двумя неизвестными возбудили уголовное дело.

Фото: Pexels

Теги: изнасиловал ребенка, изнасилование, педофил, полиция, пьяный извращенец
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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