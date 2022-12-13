В Петербурге двоюродный дядя изнасиловал 15-летнюю родственницу, которая находилась у него в гостях

В Калининском районе пьяный двоюродный дядя изнасиловал свою несовершеннолетнюю племянницу. В полицию обратилась мать девочки
По словам женщины, инцидент произошел в квартире на Кондратьевском проспекте. Школьница была в гостях у родственника, когда тот напал на нее. Мужчина применил физическую силу и надругался над 15-летней девочкой. После этого он вызвал такси и отправил ребенка домой.
Известно, что пострадавшая проживает одна, отдельно от матери. Никто из членов семьи на учете не состоит.
Сейчас стражи порядка разыскивают злоумышленника. Проводится проверка.
Ранее на Piter.tv: после заявления восьмиклассницы об изнасиловании двумя неизвестными возбудили уголовное дело.
Фото: Pexels
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