Стали известны кандидаты на получение звания "Почетный гражданин Санкт-Петербурга"

Комиссия по образованию, культуре и науке Законодательного Собрания (ЗакСа) Петербурга утвердила список кандидатов на звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга". Об этом рассказали в пресс-службе городского ЗакСа 25 апреля.
Это звание является высшей наградой Петербурга, которая присваивается за выдающийся вклад в развитие города на Неве, науку, искусство, духовное и нравственное развитие общества. Звания получат трое претендентов из списка.
Претендентами на получение звания "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" в 2024 году стали:
– Анатолий Герасимов – пенсионер, общественный деятель;
– Давид Голощекин – народный артист РФ, основатель и бессменный руководитель филармонии джазовой музыки Петербурга;
– Василий Шестаков – государственный, политический, общественный и спортивный деятель, заслуженный тренер РСФСР;
– Татьяна Казанкина – трехкратная чемпионка олимпийских игр по легкой атлетике, член олимпийского совета;
– Юрий Кормилицин – заслуженный инженер РФ, конструктор подводных лодок, старшина Санкт-Петербургского Морского собрания;
– Дмитрий Гранов – хирург, трансплантолог, специалист в области гепатологии и лечения злокачественных опухолей печени, заслуженный деятель науки РФ;
– Эдуард Айламазян – советский и российский ученый-медик, специалист в области акушерства и гинекологии, заслуженный деятель науки РФ, академик Российской академии наук (РАН).
Ранее на Piter.TV: ЗакС Петербурга намерен ужесточить штрафы за самовольную остановку эскалаторов.
Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга
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