ЗакС Петербурга намерен ужесточить штрафы за самовольную остановку эскалаторов

В 2022 году произошёл 1 151 случай самовольной остановки в петербургском метрополитене, а в 2023 году этот показатель снизился до 995.

В пятницу, 19 апреля, депутат Законодательного собрания и председатель Бюджетно-финансового комитета Денис Четырбок предложил вместе со своими коллегами ужесточить наказание за самовольную остановку эскалаторов пассажирами метро Санкт-Петербурга — то есть, без наличия оснований.



В 2022 году произошёл 1 151 случай самовольной остановки в петербургском метрополитене, а в 2023 году этот показатель снизился до 995. Как пояснил Четырбок, такие действия, когда без необходимости и предупреждения нажимают кнопку "стоп", во-первых, представляют серьезную опасность для здоровья пассажиров, а во-вторых, могут вызвать транспортный коллапс в часы пик, учитывая, что перезапуск эскалатора может занять до 10-ти минут.



Депутат считает, что нынешний штраф в размере 500 рублей недостаточно серьезный. Он предложил увеличить его до отметки от 3 до 5 тыс. рублей. Проект закона был разработан Денисом Четырбоком, Валерием Гарнецем, Ириной Ивановой и Константином Чебыкиным.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские ПНИ предложили переименовать в дома социального обслуживания.

Фото: Piter.TV