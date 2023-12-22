Петербургские ПНИ предложили переименовать в дома социального обслуживания

Согласно документу, дома социального обслуживания предназначены для постоянного или временного проживания инвалидов и пожилых людей с ментальными нарушениями, а также для предоставления им комплексной медицинской помощи.

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга поддержали в первом чтении проект закона о домах социального обслуживания. Документ размещён на официальном портале Заксобрания.

Новый тип социального учреждения предложил ввести губернатор города. Согласно документу, дома социального обслуживания предназначены для постоянного или временного проживания инвалидов и пожилых людей с ментальными нарушениями, а также для предоставления им комплексной медицинской помощи.

Как уточнили в городском парламенте, речь идёт о переименовании психоневрологических интернатов (ПНИ). По словам депутата Константина Сухенко, в новых социальных учреждениях планируют оказывать услуги людям, имеющим "реабилитационный потенциал" для дальнейшей самостоятельной жизни.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге обсуждают перечень туристов, которые будут освобождены от уплаты курортного сбора.

Фото: Piter.TV