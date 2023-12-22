В Петербурге обсуждают перечень туристов, которые будут освобождены от уплаты курортного сбора

Законопроект, учитывающий новое определение многодетных семей, был принят городским парламентом на первом чтении.

В Петербурге планируют изменить список туристов, освобождаемых от курортного сбора. Законопроект, учитывающий новое определение многодетных семей, был принят городским парламентом на первом чтении.

Согласно новой редакции закона, льготы будут распространяться на молодых людей до 23-х лет, обучающихся в очной форме образования.

Во время обсуждения документа депутат от КПРФ Алексей Зинчук высказал идею расширения льготы на жителей Ленинградской области. Автор законопроекта, Александр Ржаненков, отметил возможность рассмотрения аналогичных льгот для жителей соседних регионов, таких как Карелия и Новгородская область, что будет рассмотрено на втором чтении.

Фото: Piter.TV