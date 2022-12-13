После заявления восьмиклассницы об изнасиловании двумя неизвестными возбудили уголовное дело

Как выяснилось, один из задержанных уже совершал аналогичное преступление в отношении другой девушки.

Следователь СО по Красногвардейскому району Петербурга возбудил уголовное дело по факту изнасилования школьницы двумя неизвестными в подъезде дома по проспекту Наставников. Об этом стало известно Piter.TV.

Напомним, что в четверг, 9 марта, к правоохранителям обратилась мать 15-летней школьницы с заявлением о том, что её дочь избили и изнасиловали двое неизвестных "азиатской национальности". Преступники скрылись на иномарке Hyundai Solaris. Автомобиль с водителем и двумя пассажирами удалось задержать в результате плана "Перехват" в Калининском районе.

Позже стало известно, что в доме по проспекту Наставников "по горячим следам" был задержан 46-летний мужчина. Он уже имеет несколько судимостей: в том числе, установлено, что он с подельником ранее похитил другую девушку. Мужчины удерживали свою жертву на даче, поочередно насилуя её.

Ранее студентка в Петербурге заявила, что её изнасиловал малознакомый.

Фото: Piter.TV