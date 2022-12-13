Петербургская восьмиклассница обвинила двух мужчин в избиении и изнасиловании в квартире

В Петербурге 15-летняя школьница обвинила "двух лиц азиатской национальности" в избиении и изнасиловании. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию ночью 9 марта обратилась мама девочки. Восьмиклассница сообщила маме, что в квартире на 5 этаже её изнасиловали и избили "двое лиц азиатской национальности", позже они скрылись на автомобиле Hyundai Solaris.
В результате плана "Перехват" автомобиль был задержан нарядом ГИБДД в Калининском районе Петербурга. Водитель и два пассажира доставлены в полицию для разбирательства.
В прошлом месяце рецидивист в квартире на Весельной изнасиловал петербурженку.
Фото: Piter.tv
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