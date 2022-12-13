Петербургская восьмиклассница обвинила двух мужчин в избиении и изнасиловании в квартире

Их автомобиль был перехвачен, водителя и двух пассажиров доставили для разбирательств.

В Петербурге 15-летняя школьница обвинила "двух лиц азиатской национальности" в избиении и изнасиловании. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию ночью 9 марта обратилась мама девочки. Восьмиклассница сообщила маме, что в квартире на 5 этаже её изнасиловали и избили "двое лиц азиатской национальности", позже они скрылись на автомобиле Hyundai Solaris.

В результате плана "Перехват" автомобиль был задержан нарядом ГИБДД в Калининском районе Петербурга. Водитель и два пассажира доставлены в полицию для разбирательства.

В прошлом месяце рецидивист в квартире на Весельной изнасиловал петербурженку.

Фото: Piter.tv