Рецидивист в квартире на Весельной изнасиловал петербурженку

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 (Изнасилование), ч. 1 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

Рецидивист подозревается в изнасиловании девушки в квартире на Весельной улице. Подробности стали известны Piter.tv.

В полицию обратилась 23-летняя девушка. Она сообщила, что 12 февраля в период с 04:00 до 10:30, находясь в одной из квартир дома по улице Весельной, малознакомый по имени Дмитрий изнасиловал её, а также совершил действия сексуального характера.

Вечером 12 февраля у дома 10 по улице Среднегаванской по подозрению в совершении указанного преступления задержан 46-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 (Изнасилование), ч. 1 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

Подозреваемый был судим за кражу, грабёж, убийство. С 29 августа 2022 года он находился под подпиской о невыезде по факту кражи.

Ранее в Шушарах мигрант пытался задушить и совершил действия сексуального характера в отношении 18-летней девушки.

Фото: Piter.tv