Заставившего девочку раздеться на Жемчужном пляже педофила отправили в СИЗО

Мужчину задержали 20 октября и предъявили обвинение.

Красносельский районный суд отправил под стражу 26-летнего обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Мужчину свою вину признал, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По предварительной версии, преступление произошло около 21:00 6 октября на территории лесопарка рядом с Жемчужным пляжем в Красносельском районе. Обвиняемый совершил действия сексуального характера в отношении 15-летней девушки.

Безработный мигрант удерживал жертву за одежду и руки, завел ее руки за спину и ограничил возможность покинуть место происшествия. Угрожая насилием, он потребовал от нее раздеться и совершить действия сексуального характера. Испугавшись за свою жизнь, девочке пришлось сделать это против своей воли.

На заседании обвиняемый просил избрать ему в качестве меры пресечения домашний арест. Суд оставил его под стражей до 6 декабря.

Видео: ГУ МВД по г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области