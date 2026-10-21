В Петербурге задержали мужчину по делу о насилии в отношении несовершеннолетней

В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение.

В Петербурге задержан 26-летний обвиняемый в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней. По данному факту следователями Красносельского района возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ, сообщили 21 октября в СК РФ.

Вечером 6 октября мужчина, находясь на территории Жемчужного пляжа, применил насилие в отношении ребенка, после чего "потребовал от нее совершить в отношении него действия сексуального характера".

В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение. Следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, добавил "Петербургский дневник".

Если у вас есть информация о противоправных действиях задержанного, позвоните по телефонам: 8 (812) 616-28-57, 8 (812) 570-66-71, 8(812) 573-53-60.

Ранее мы рассказывали о том, что уроженца Псковской области задержали за похищение ребенка в Невском районе.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу