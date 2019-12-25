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Уроженца Псковской области задержали за похищение ребенка в Невском районе
Сегодня, 12:28
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Уроженца Псковской области задержали за похищение ребенка в Невском районе

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Девочка оказала сопротивление, и на шум вышла соседка, которая вызвала полицейских.

В Петербурге задержали обвиняемого в похищении ребенка в Невском районе. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ. 

По информации СК РФ, вечером 18 октября уроженец Псковской области, находясь в лифте дома на Советском проспекте, схватил девочку и переместил ее на лестничную площадку девятого этажа. Потерпевшая оказала сопротивление, и на шум вышла соседка, которая вызвала полицейских. Ей потребовалась медицинская помощь. 

Фигуранту предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения. 

Ранее мы рассказывали о том, что семилетняя петербурженка, пострадавшая от укуса собаки, получит 524 тыс. рублей. Ее мама обращалась к судебным приставам, чтобы добиться выплаты. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: невский район, похищение человека
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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