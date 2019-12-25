Уроженца Псковской области задержали за похищение ребенка в Невском районе

Девочка оказала сопротивление, и на шум вышла соседка, которая вызвала полицейских.

В Петербурге задержали обвиняемого в похищении ребенка в Невском районе. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ.

По информации СК РФ, вечером 18 октября уроженец Псковской области, находясь в лифте дома на Советском проспекте, схватил девочку и переместил ее на лестничную площадку девятого этажа. Потерпевшая оказала сопротивление, и на шум вышла соседка, которая вызвала полицейских. Ей потребовалась медицинская помощь.

Фигуранту предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы рассказывали о том, что семилетняя петербурженка, пострадавшая от укуса собаки, получит 524 тыс. рублей. Ее мама обращалась к судебным приставам, чтобы добиться выплаты.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу