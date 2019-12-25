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Семилетняя петербурженка, пострадавшая от укуса собаки, получит 524 тыс. рублей
Сегодня, 13:24
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Семилетняя петербурженка, пострадавшая от укуса собаки, получит 524 тыс. рублей

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Пострадавшая шла домой, и стоявший рядом веймаранер поднялся на задние лапы, а затем вцепился ей в руку.

Семья семилетней девочки из Колпино получит 542 тыс. рублей после нападения собаки на ребенка. Ее мать обращалась к судебным приставам, чтобы добиться выплаты, пишет 16 октября телеканал "Санкт-Петербург"

Инцидент произошел три года назад около остановки. Пострадавшая шла домой, и стоявший рядом веймаранер поднялся на задние лапы, а затем вцепился ей в руку. Питомец был на поводке и без намордника. В больнице маленькой пациентке диагностировали рану предплечья. 

Поскольку документов на собаку медикам не предоставили, девочке понадобился курс прививок от бешенства и столбняка. Сначала мама хотела решить вопрос без суда, однако хозяйка животного отказалась.

Тогда приставы запретили женщине проводить сделки с квартирой и ограничили выезд из России, а долг начали удерживать из заработной платы и списывать со счетов. В результате потерпевшая сторона получила всю сумму. 

Ранее на Piter.TV: благодаря прокуратуре Петербурга сотруднику ООО вернули почти 200 тыс. рублей. 

Фото: pxhere 

Теги: компенсация, судебные приставы
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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