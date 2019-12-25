Пострадавшая на гололеде петербурженка получит 110 тыс. рублей компенсации

Средства выплатит организация, ответственная за уборку данной территории.

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку по обращению пожилой женщины. В январе она поскользнулась и упала на гололеде на пересечении Кузнечного переулка и улицы Марата, ударившись руками. В больнице пострадавшей диагностировали перелом лучевой кости со смещением, сообщило надзорное ведомство 3 ноября.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании в пользу пенсионерки компенсации морального вреда. Требования удовлетворили: организация, ответственная за уборку данной территории, выплатит ей 110 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: в петербургской компании погасили долг перед сотрудником по требованию прокуратуры. Сумма задолженности составила 335 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга