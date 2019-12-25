В петербургской компании погасили долг перед сотрудником по требованию прокуратуры

Сумма задолженности составила 335 тыс. рублей.

Прокуратура Красносельского района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. В обществе с ограниченной ответственностью руководителю одного из отделов не выплатили выходное пособие и заработную плату за два месяца при увольнении. В результате сумма задолженности составила 335 тыс. рублей, рассказали 2 ноября в надзорном ведомстве.

Прокурор внес представление в адрес генерального директора компании. Так, права сотрудника были восстановлены, долг перед ним погасили в полном объеме.

Ранее на Piter.TV: благодаря прокуратуре пожилой петербурженке компенсируют более 240 тыс. рублей за лекарство. Женщина страдает онкологическим заболеванием, однако рецепт поставили на отсроченное обслуживание. Пенсионерке пришлось покупать препарат самостоятельно.

Фото: Piter.TV