Прокуратура встала на защиту петербурженки, пострадавшей при торможении автобуса

В пользу женщины хотят взыскать 700 тыс. рублей.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга провела проверку по обращению 59-летней женщины.

Как рассказали 6 ноября в надзорном ведомстве, она ехала на автобусе, и на 27-й линии В. О. водитель резко затормозил. Из-за этого пассажирка потеряла равновесие и сильно ударилась локтем об дверь. Ей диагностировали закрытый перелом правой лучевой кости и шиловидного отростка локтевой кости, на восстановление ушло больше месяца.

Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с перевозчика компенсации морального вреда в размере 700 тыс. рублей. В настоящее время документ рассматривают.

Ранее на Piter.TV: пострадавшая на гололеде петербурженка получит 110 тыс. рублей компенсации. Средства выплатит организация, ответственная за уборку данной территории.

Фото: Piter.TV