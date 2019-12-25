Прокуратура встала на защиту петербурженки, пострадавшей при торможении автобуса

Прокуратура Василеостровского района Петербурга провела проверку по обращению 59-летней женщины.
Как рассказали 6 ноября в надзорном ведомстве, она ехала на автобусе, и на 27-й линии В. О. водитель резко затормозил. Из-за этого пассажирка потеряла равновесие и сильно ударилась локтем об дверь. Ей диагностировали закрытый перелом правой лучевой кости и шиловидного отростка локтевой кости, на восстановление ушло больше месяца.
Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с перевозчика компенсации морального вреда в размере 700 тыс. рублей. В настоящее время документ рассматривают.
Ранее на Piter.TV: пострадавшая на гололеде петербурженка получит 110 тыс. рублей компенсации. Средства выплатит организация, ответственная за уборку данной территории.
Фото: Piter.TV
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