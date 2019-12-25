В клубной системе футболист прошел все этапы подготовки.

Петербургский "Зенит" официально закрепил долгосрочные планы на одного из своих перспективных воспитанников. Клуб продлил контракт с полузащитником Амиром Мусаевым. Новое соглашение рассчитано до конца 2031 года.

Путь Амира начался с филиала "Газпром"-Академии "Зенита", где он делал первые шаги в футболе. Позже Мусаев перешел в основную команду футбольной школы сине‑бело‑голубых и последовательно прошёл все ступени подготовки — от детских и юношеских составов до молодёжной команды. Потом он стал участвовать в официальных матчах.

Амир Мусаев играл за молодёжные и резервные составы, выходил на поле в матчах Кубка России и в играх Российской Премьер‑лиги. Его прогресс не остался незамеченным тренерским штабом. В клубе Амира поздравили с подписанием соглашения и пожелали новых побед и достижений в составе родной команды.

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Фото: пресс-служба "Зенит"