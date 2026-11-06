"Зенит" решил помочь в восстановлении исторических объектов СПб

Александр Соболев и Владислав Радимов помогают восстановить фонарь со Ждановской улицы.

Футбольный клуб "Зенит" вместе с командой реставраторов "Гэнгъ" запустил проект по восстановлению исторических объектов в Северной столице России. Соответствующее заявление сделали журналисты из издания "Петербургкий дневник" со ссылкой на публикацию издания "Бриф24". В СМИ пояснили, что первым объектом для профильных работ стал кованый номерной фонарь. Он расположен на Ждановской улице, 27, возле спортивного стадиона "Петровский".

Известно, что фонарь представляет из себя образец прошлого столетия. Его историческая ценность для города заключается в сохранении оригинальных элементов и деталей ручной ковки. В настоящее время восстановлением предмета занимаются Александр Соболев и Владислав Радимов. Выбор участников оказался символичным, так как число "27" в адресе фонаря складывается из игровых номеров футболистов из местной команды.

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Фото: Вконтакте / ФК "Зенит"