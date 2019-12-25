Легенды "Зенита": главные игроки в истории клуба, которых помнят до сих пор

За десятилетия через команду прошли десятки ярких исполнителей, но лишь немногие стали по-настоящему культовыми фигурами.

"Зенит" – один из самых узнаваемых клубов российского футбола, чья история уходит корнями в советский период. За десятилетия через команду прошли десятки ярких исполнителей, но лишь немногие стали по-настоящему культовыми фигурами. Их имена болельщики произносят с особым трепетом, а игровые эпизоды разбирают и пересматривают спустя годы.

Нередко именно легенды "Зенита" становятся ориентиром для прогнозов и точкой опоры при ставках на спорт: фанаты вспоминают фирменные приемы и сильные стороны кумиров, пытаясь угадать, как нынешний состав продолжит традиции клуба. В статье расскажем о тех, кто вписал свое имя в летопись "Зенита".

Лев Бурчалкин

Амплуа: нападающий. Годы игры в клубе: 1957-1972. Одна из главных фигур в истории ленинградского футбола в 1960-х годах. Футболист провел в "Зените" почти полтора десятилетия и стал олицетворением характера команды той эпохи: неуступчивого, цепкого, готового биться до финального свистка.

Бурчалкина отличала невероятная работоспособность: он не просто забивал, а буквально "вытаскивал" матчи, когда команде не хватало класса или удачи. Голы игрока нередко становились решающими, а умение находить пространство в плотной обороне соперника делало его кошмаром для защитников. Для болельщиков тех лет Бурчалкин был не просто нападающим, а сердцем команды. Он провел за клуб 16 сезонов, сыграл 402 матча в чемпионате СССР и забил 82 мяча.

Анатолий Давыдов

Амплуа: защитник. Годы игры в клубе: 1975-1988, 1997. Редкий пример универсала, который одинаково уверенно чувствовал себя и в центре обороны, и на фланге. Давыдов был капитаном "Зенита" в переломные моменты: в конце 1980‑х команда боролась за медали, а в начале 1990‑х переживала непростые времена.

Анатолий отличался лидерскими качествами и умением вести за собой даже в самых тяжелых матчах. Его авторитет в раздевалке был непререкаем, а на поле игрок часто брал на себя ответственность в решающие минуты.

Особенно запомнились его выходы вперед на последних минутах, когда команда отчаянно пыталась отыграться: Давыдов не боялся рисковать, и эта смелость нередко приносила плоды. Провел за команду 456 матчей – абсолютный рекорд. Забил 11 голов. В составе клуба становился триумфатором и бронзовым призером чемпионата СССР, обладателем Кубка сезона и России, бронзовым призером чемпионата России.

Андрей Аршавин

Амплуа: атакующий полузащитник, вингер. Годы игры в клубе: 1999-2008, 2013-2015. Футболист стал символом "Зенита" 2000-х – не только из‑за своей яркой игры, но и благодаря способности становиться героем в больших матчах. Техника, видение поля и умение принимать нестандартные решения делали его непредсказуемым для соперников.

Аршавин был тем игроком, который мог в одиночку решить исход встречи: достаточно вспомнить его эффектные голы в ключевых матчах чемпионата и еврокубков. Кульминацией зенитовской карьеры стал триумф в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА в 2008 году, где Аршавин проявил себя как настоящий лидер.

Даже после ухода в "Арсенал" он оставался любимцем петербургских болельщиков: возвращение в "Зенит" в 2012 году вызвало настоящий ажиотаж, а каждый пас и удар игрока встречали овациями.

Андрей Аршавин выиграл с "Зенитом" семь трофеев: три раза стал чемпионом России, два раза – серебряным и один раз бронзовым призером чемпионата России, по одному разу – обладателем Суперкубка России, Кубка Премьер-Лиги, Кубка и Суперкубка УЕФА. За клуб футболист забил 71 гол и провел 310 матчей.

Александр Кержаков

Амплуа: нападающий. Годы игры в клубе: 2001-2006, 2010-2017. Лучший бомбардир в истории клуба. Фирменным стилем Кержакова было постоянное движение, умение оказаться в нужном месте и хладнокровие перед воротами. Он не только забивал много, но и делал это в самых важных матчах: против принципиальных соперников, в еврокубках и решающих встречах за чемпионство. Рекорд Александра по количеству голов за "Зенит" вряд ли будет побит в ближайшее время.

Для болельщиков Кержаков – не просто бомбардир, а символ постоянства и преданности: он возвращался в команду, чтобы снова радовать трибуны, и каждый его гол становился маленьким праздником.

Александр провел за "Зенит" 386 матчей и забил 162 гола. Вместе с клубом три раза стал чемпионом России, три раза – серебряным и два раза бронзовым призером чемпионата России, по одному разу – обладателем Кубка России и Кубка Премьер-Лиги, два раза – Суперкубка России.

Вячеслав Малафеев

Амплуа: вратарь. Годы игры в клубе: 1997-2016. Один из тех вратарей, чье присутствие в воротах вселяло уверенность в партнеров. Малафеев провел в "Зените" более 15 лет и стал эталоном стабильности: он редко допускал грубые ошибки и умел выручать команду в критические моменты. Его лучшие матчи часто приходились на игры против топ‑соперников, где от вратаря требовалось не только мастерство, но и железные нервы.

Малафеев был важной частью чемпионских составов 2007, 2010, 2011/12 годов, а также участником еврокубковых кампаний, включая победу в Кубке УЕФА. Для фанатов он – образец профессионализма и спокойствия: даже в самые напряженные минуты голкипер сохранял хладнокровие и помогал команде держаться на плаву.

Малафеев выиграл с "Зенитом" 13 трофеев: четыре раза стал чемпионом России, по три раза – серебряным и бронзовым призером чемпионата России, трижды – обладателем Кубка и Суперкубка России, по одному разу – обладателем Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА и Кубка Премьер-Лиги. Малафеев провел за "Зенит" 442 официальных матча. По этому показателю он занимает второе место в истории клуба.

Мигель Данни

Амплуа: полузащитник. Годы игры в клубе: 2008-2017. Один из самых техничных легионеров в истории клуба. Умение контролировать темп игры, раздавать точные передачи и забивать важные мячи сделало игрока незаменимым в центре поля. Данни не просто выполнял свою работу – он задавал ритм матча и часто становился тем, кто вытаскивал команду из сложных ситуаций. Особенно ярко он проявлял себя в еврокубках.

Данни был не только исполнителем, но и лидером – его уход из "Зенита" восприняли как завершение целой эпохи. Провел за клуб 256 матчей, забил 69 голов. Вместе с клубом выиграл восемь трофеев: Суперкубок УЕФА, трижды стал чемпионом России, дважды – обладателем Кубка России и дважды – обладателем Суперкубка России.

Халк

Амплуа: правый полузащитник/нападающий. Годы игры в клубе: 2012-2016. Халк стал олицетворением "Зенита" эпохи больших амбиций: мощные удары, скорость и физическая сила игрока делали его угрозой для любой обороны. Он не просто забивал, а менял ход матчей одним действием: дальним ударом, проходом по флангу или точной передачей.

Халк был тем игроком, ради которого болельщики приходили на стадион: каждый его рывок и удар держали трибуны в напряжении. Вклад в чемпионство 2014/15 года и успехи в Лиге чемпионов сложно переоценить: он был мотором команды и тем, кто брал на себя ответственность в ключевые моменты.

Даже спустя годы фанаты вспоминают его фирменные удары и яркие голы, которые стали классикой "Зенита". С 2012 по 2016 годы Халк играл в Российской премьер-лиге (РПЛ) за "Зенит". Халк провел за команду 148 матчей во всех турнирах, забил 77 мячей и отдал 59 голевых передач. Вместе с клубом выиграл по одному разу чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

Перечисленные игроки не просто играли за "Зенит", а становились его голосом и лицом в разные эпохи. Сегодня клуб продолжает писать свою историю, но заложенный легендами фундамент остается незыблемым. Именно поэтому их настолько ценят и будут помнить еще долгие годы.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"