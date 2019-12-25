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Любительский турнир по паделу прошел в Калининском районе
Сегодня, 16:46
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Любительский турнир по паделу прошел в Калининском районе

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На корты арены вышли 12 пар.

В Петербурге состоялся любительский турнир по паделу. В соревнованиях поучаствовали команды органов государственной власти, деловых сообществ и общественных организаций. На корты арены Калининского района вышли 12 пар, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 6 ноября. 

Заниматься своим здоровьем нужно с рождения, и мало об этом говорить – нужно делать. Как лидер петербургского спорта, я должен показывать это не на словах, а на деле. 

Антон Шантырь, глава комитета по физической культуре и спорту 

Благодаря специальной сетке каждый дуэт сыграл минимум шесть матчей, добавило издание. 

Ранее мы рассказывали о том, что количество кортов для падела в Петербурге выросло в пять раз. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: падел, спорт
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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