Любительский турнир по паделу прошел в Калининском районе

На корты арены вышли 12 пар.

В Петербурге состоялся любительский турнир по паделу. В соревнованиях поучаствовали команды органов государственной власти, деловых сообществ и общественных организаций. На корты арены Калининского района вышли 12 пар, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 6 ноября.

Заниматься своим здоровьем нужно с рождения, и мало об этом говорить – нужно делать. Как лидер петербургского спорта, я должен показывать это не на словах, а на деле. Антон Шантырь, глава комитета по физической культуре и спорту

Благодаря специальной сетке каждый дуэт сыграл минимум шесть матчей, добавило издание.

Ранее мы рассказывали о том, что количество кортов для падела в Петербурге выросло в пять раз.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)