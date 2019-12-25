По просьбе петербуржцев на Московском проспекте обновили спортивную площадку

В пространстве установили хоккейную коробку, баскетбольные кольца и теннисный стол.

В Петербурге на Московском проспекте появилась многофункциональная площадка для занятий спортом. Ее модернизировали по просьбам жителей района, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 15 октября.

В обновленном пространстве установили хоккейную коробку, баскетбольные кольца и теннисный стол. Кроме того, обустроена зона с тренажерами. Здесь уложено резиновое покрытие, которое обеспечит безопасность и комфорт в любое время года.

Мы знаем, что лучшая площадка – та, что рядом с домом. Благодаря поддержке губернатора Александра Беглова и реализации десяти приоритетов развития Петербурга у нас появился этот прекрасный спортивный объект. Денис Лядощук, замглавы администрации Московского района

До 2030 года в Северной столице планируется улучшить свыше 400 спортплощадок и построить 20 новых спортивных центров.

Ранее на Piter.TV: на Суздальском проспекте появилось новое общественное пространство.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)