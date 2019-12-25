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По просьбе петербуржцев на Московском проспекте обновили спортивную площадку
Сегодня, 9:40
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По просьбе петербуржцев на Московском проспекте обновили спортивную площадку

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В пространстве установили хоккейную коробку, баскетбольные кольца и теннисный стол.

В Петербурге на Московском проспекте появилась многофункциональная площадка для занятий спортом. Ее модернизировали по просьбам жителей района, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 15 октября. 

В обновленном пространстве установили хоккейную коробку, баскетбольные кольца и теннисный стол. Кроме того, обустроена зона с тренажерами. Здесь уложено резиновое покрытие, которое обеспечит безопасность и комфорт в любое время года. 

Мы знаем, что лучшая площадка – та, что рядом с домом. Благодаря поддержке губернатора Александра Беглова и реализации десяти приоритетов развития Петербурга у нас появился этот прекрасный спортивный объект.

Денис Лядощук, замглавы администрации Московского района 

До 2030 года в Северной столице планируется улучшить свыше 400 спортплощадок и построить 20 новых спортивных центров. 

Ранее на Piter.TV: на Суздальском проспекте появилось новое общественное пространство. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: московский проспект, спорт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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