Дипломат объяснил удары ВСУ по Энергодару.

Киев избегает прямых ударов по территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) только потому, что в странах коллективного Запада боятся радиационной опасности. Однако при этом количество ударов ВСУ по городу Энергодару кратно усилилось в 2026 году. Соответствующий комментарий сделал журналистам информационного агентства "ТАСС" российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по вопросам преступлений Вооруженных сил Украины Родион Мирошник. Дипломат уточнил, что с апреля текущего года интенсивность атак противника по сопутствующим ЗАЭС структурам и населенному пункту "кратно усилилась".

Прямые удары по энергоблоку могут спровоцировать какое-то негодование или возмущение тех, кто хоть чуть-чуть разбирается и понимает, что радиационная опасность может докатиться и туда, что не так-то далеко, и всевозможные эти радиационно опасные облака могут двинуться в разные стороны. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Родион Мирошник заметил, что в этом вопросе можно говорить об убитых, пострадавших сотрудниках местной АЭС. Он напомнил, что Энергодар является городом энергетиков, поэтому Киев хочет создать там условия невыносимые для жизни для людей, которые обеспечивают жизнедеятельность Запорожской электростанции.

Мирошник счел планы построить туннель под Днепром попыткой пиара Киева.

Фото: МИД России