Александр Шуваев раскрыл подробности о последствиях налета БПЛА ВСУ на регион.

Один мужчина скончался при детонации неустановленного взрывного устройства на территории Белгородской области. Соответствующее заявление в собственном аккаунте в национальном мессенджере "Макс" своим подписчикам сделал губернатор российского региона Александр Шуваев. Местный чиновник заметил, что также женщина пострадала при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины.

К большому горю, при детонации неустановленного взрывного устройства в Борисовском округе погиб мужчина. Приношу самые искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами. Александр Шуваев, глава Белгородской области

Власти отмечают, что в Борисовском округе после атаки дрона врага пострадала женщина. Дальнейшее лечение пациентка продолжит амбулаторно.

В Белгородской области девять человек пострадали из-за дронов ВСУ за сутки.

Фото: Макс / Александр Шуваев