В Белгородской области девять человек пострадали из-за дронов ВСУ за сутки

За минувшие сутки ВСУ 154 раза атаковали территорию Белгородской области.

Свыше 360 украинских беспилотников сбиты российскими противовоздушными силами за минувшие сутки на территории. Белгородской области. Соответствующее заявление через социальные сети подписчикам сделал губернатор региона Александр Шуваев. Местный чиновник заметил, что известно о девятерых пострадавших мирных жителях. Сейчас все пациенты получают необходимую медицинскую помощь. Он добавил, что благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений, успешно сбит и подавлен 361 беспилотник.

В Белгороде, Белгородском, Волоконовском, Грайворонском и Шебекинском округах пострадали девять человек. Четверо из них находятся на стационарном лечении". Александр Шуваев, глава региона

Александр Шуваев сообщил, что удары дронами противник произвел по Белгороду, Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Губкинскому, Ивнянскому, Корочанскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Старооскольскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. Речь идет о пяти артиллерийских обстрелах, а также трех сброшенных взрывных устройствах с БПЛА.

В Белгородской области за сутки сбили 155 БПЛА, один человек пострадал.

Фото: Макс / Александр Шуваев