Александр Шуваев раскрыл подробности по удару украинскими беспилотниками по российскому региону.

Российскими противовоздушными силами за минувшую ночь сбито 155 БПЛА Вооруженных сил Украины на территории Белгородской области. Известно, что в Шебекинском округе пострадала мирная жительница. Соответствующее заявление через социальные сети подписчикам сделал губернатор российского региона Александр Шуваев. Местный чиновник заметил, что регион атакован противником 109 раз. Враг совершал удары по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам.

Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 155 беспилотников. В Шебекинском округе пострадала мирная жительница. Она находится на амбулаторном лечении. Александр Шуваев, глава региона

Дополнительно Александр Шуваев отметил, что артиллерийский обстрел с стороны ВСУ был произведен один раз. Также с прилетавших БПЛА четыре раза сбрасывалось взрывное устройство.

ВСУ начали сбрасывать на Белгородскую область взрывные тубусы.

Фото: Макс / Александр Шуваев