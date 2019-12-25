ВСУ начали сбрасывать на Белгородскую область взрывные тубусы

Боеприпас срабатывает при падении на землю, при касании или бесконтактно.

Жителей Белгородской области предупредили об опасности взрывных устройств, которые дистанционно сбрасываются с украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

Он отметил, что взрывные устройства внешне напоминают тубус. Взрыв происходит при их падении на землю, а также при касании или бесконтактно.

В связи с этим жителей региона призвали отказаться от поездок в лес. Также при обнаружении предметов, похожих на боеприпас или мину, не нужно к ним подходить и трогать. Об опасной находке необходимо сразу сообщить в экстренные службы.

До этого губернатор Брянской области Егор Ковальчук заявил об участившихся случаях дистанционного сброса взрывных устройств с украинских БПЛА. До этого в Жуковском районе 47-летний мужчина подорвался на взрывном устройстве в лесу.

Ранее мы сообщали, что в Белгородской области пострадавшим от атак ВСУ выплатили более 935 млн рублей.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)