Глава региона рассказал о том, кто пострадал из-за действий противника.

Один человек погиб, еще десять ранены за прошедшие сутки на территории Белгородской области в результате атак Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в собственном аккаунте в национальном мессенджере "Макс" своим подписчикам сделал губернатор российского региона Александр Шуваев. Местный чиновник заметил, что ранены есть в административном центре, а также Белгородском, Борисовском, Волоконовском и Шебекинском округах. В том числе среди пациентов указан 13-летний ребенок и юноша 17 лет. Семеро из пострадавших сейчас находятся на стационарном лечении.

К большому горю, в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые травмы при детонации взрывного устройства в Грайворонском округе. Приношу самые искренние соболезнования родным и близким. Александр Шуваев, глава Белгородской области

В Белгородской области мужчина погиб при атаке беспилотника ВСУ.

Фото: Макс / Александр Шуваев