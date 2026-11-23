Состояние одной из девочек оценили как тяжелое.

Полицейские Калининского района проводят проверку по факту аварии, в которой пострадали три человека, в том числе два ребенка. По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло 22 ноября примерно в 16:58.

Предварительно, на проспекте Луначарского водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем Saab, столкнулся с машиной Volkswagen мужчины 1987 года рождения, стоявшей на светофоре. Травмы получили пассажиры второго транспортного средства – девочки 2016 и 2018 годов рождения и женщина 1950 года рождения. Состояние второй оценили как тяжелое, она находится в коме.

Автомобилист на Saab мог быть пьяным. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что водитель КамАЗа погиб при лобовом столкновении грузовиков под Тосно. Кроме того, есть пострадавший.

Видео: пресс-служба МВД России