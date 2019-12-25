Площадь здания составит более 3500 кв. м.

В жилом комплексе "Левел Мечникова" (проспект Мечникова, участок 40) появится новое дошкольное учреждение. Строительство будет вести застройщик Level Group, работающий по соглашению с городом, сообщил портал "Строительный Петербург".

Служба госстройнадзора и экспертизы Санкт‑Петербурга уже выдала разрешение на возведение объекта. Площадь здания составит более 3500 кв. м. В детсаду предусмотрено три надземных и один подземный этаж, а также бассейн.

Также важным является плюс локации — ее образовательная связность. Рядом с будущим детсадом находятся школа № 619 (она входит в рейтинг лучших школ России по версии RAEX) и естественно‑научный лицей № 632.

После завершения работ учреждение передадут в собственность города. Детсад войдет в сеть дошкольных учреждений Калининского района и повысит доступность дошкольного образования для жителей.

Ранее мы сообщали, что в районе Средней Рогатки построили новый детсад на 250 человек.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)