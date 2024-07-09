В районе Средней Рогатки построили новый детсад

Трехэтажное здание рассчитано на 250 человек.

В микрорайоне Средней Рогатки открылся современный детский сад. Теперь наряду с двумя уже действующими школами у местных жителей появилась новая точка социальной опоры. Объект возвела подрядная организация "Террикон", сообщил портал "Строительный Петербург".

Адрес нового детского сада: Среднерогатская улица, дом 11, корпус 4, строение 1. Просторное здание площадью 5,5 тыс. кв. м. спроектировали с учетом потребностей разных возрастных групп. В саду смогут заниматься 13 групп — всего до 250 детей от 1 года до 7 лет:

Каждая групповая ячейка включает игровую, спальню, раздевалку, туалетную и буфетную. Такая планировка помогает выстроить удобный и безопасный распорядок дня для воспитанников. Для инженерных систем и вспомогательного оборудования оборудован подвал детсада.

Появление учреждения заметно разгрузит существующие дошкольные площадки района и даст семьям больше возможностей для планирования работы и быта.

Ранее в Пушкинском районе открылся детсад с группой для слабослышащих детей.

Фото: Комитет по строительству