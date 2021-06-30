В Смольном одобрили изменения в планировочную документацию на территории Средней Рогатки

Строительство всех объектов планируется завершить к 2029 году.

На рабочем совещании губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова были одобрены изменения в планировочную документацию по территории в Московском районе между Среднерогатской улицей, улицей Федора Котанова, улицей Георгия Чернышева и Дизельным проездом. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Здесь планируется строительство школы на 1375 мест и поликлиники на 900 посещений в смену — 600 для взрослых и 300 для детей, с гаражом для 6 машин скорой помощи. Эти медицинские учреждения предусмотрены Государственной программой "Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге" и Адресной инвестиционной программой Санкт-Петербурга.

За счет инвесторов будут построены три детских сада на 220, 250 и 330 мест. Проект также включает возведение двух многоквартирных домов с подземными гаражами и автостоянкой. В одном из домов будет расположен детский сад на 100 мест и библиотека. Планируется создание семи проездов и двух трансформаторных подстанций.

Строительство всех объектов планируется завершить к 2029 году. Спортивные и культурные объекты, предусмотренные ранее, будут размещены в соседних кварталах.

Фото: Смольный