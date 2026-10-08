Сотрудница Комитета по строительству рассказала о предпроектной работе над социальными объектами Петербурга

Такая предпроектная работа помогает заранее выявить возможные сложности и не допустить их на следующих этапах.

Комитет по строительству в этом году отмечает 30-летие. К юбилею портал "Строительный Петербург" запустил серию интервью с сотрудниками ведомства. Героиней четвертого выпуска стала начальник отдела перспективного развития, мониторинга и стандартизации Управления перспективного развития и координации проектно-изыскательских работ Наталья Пелагейченко, которая работает в Комитете с 2011 года.

Ее подразделение выступает государственным заказчиком при подготовке к строительству социальных объектов. Специалисты еще до начала проектирования оценивают участки, проверяют возможность подключения будущих зданий к инженерной инфраструктуре и учитывают градостроительные ограничения. Такая предпроектная работа помогает заранее выявить возможные сложности и не допустить их на следующих этапах.

По словам Пелагейченко, одна из главных особенностей работы — возможность видеть ее конкретный результат. Среди масштабных направлений, в которых участвует Комитет, она выделяет развитие социальной инфраструктуры Петербурга: строительство и модернизацию школ, объектов здравоохранения, детских оздоровительных лагерей и других учреждений.

Специалист также рассказала о своем профессиональном пути, многозадачности и том, каким хотела бы видеть Петербург через 10–20 лет. По ее мнению, реализация крупных городских проектов позволит сотрудникам Комитета однажды посмотреть на результат своей работы и сказать, что они внесли вклад в развитие города.

Полную версию интервью с Натальей Пелагейченко можно посмотреть на портале "Строительный Петербург".

Видео: портал "Строительный Петербург"