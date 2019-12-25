Благодаря прокуратуре соцобъекты Петербурга адаптируют для маломобильных жителей

В одном из учреждений выявили два нарушения.

Прокуратура Приморского района Петербурга проверила, соблюдаются ли в городе права инвалидов на беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры. Было установлено, что лестницы одного из учреждений не оборудованы поручнями, а на проступях краевых ступеней не нанесены противоскользящие контрастные полосы, рассказали в надзорном ведомстве 20 октября.

Прокурор внес представление в адрес директора, которое рассмотрели и удовлетворили. На ступенях появились противоскользящие полосы, а работы по установке поручней включили в План мероприятий по обеспечению нормативных требований по созданию доступной среды.

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Фото: Piter.TV