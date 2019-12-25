  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Благодаря прокуратуре соцобъекты Петербурга адаптируют для маломобильных жителей
Сегодня, 16:32
171
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Благодаря прокуратуре соцобъекты Петербурга адаптируют для маломобильных жителей

0 0

В одном из учреждений выявили два нарушения.

Прокуратура Приморского района Петербурга проверила, соблюдаются ли в городе права инвалидов на беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры. Было установлено, что лестницы одного из учреждений не оборудованы поручнями, а на проступях краевых ступеней не нанесены противоскользящие контрастные полосы, рассказали в надзорном ведомстве 20 октября. 

Прокурор внес представление в адрес директора, которое рассмотрели и удовлетворили. На ступенях появились противоскользящие полосы, а работы по установке поручней включили в План мероприятий по обеспечению нормативных требований по созданию доступной среды. 

Ранее на Piter.TV: молодая мама получила пособие только после вмешательства прокуратуры Петербурга. Девушке выплатили более 105 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура, социальные объекты
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии