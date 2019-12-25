Прокуратура Василеостровского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. В мероприятиях также участвовали сотрудники Госавтоинспекции, сообщили 27 ноября в надзорном ведомстве.
Покрытие участков дорог, расположенных около дома 12 по Уральской улице, дома 61к1 по Малому проспекту В. О. и возле дома 3к2 по Мичманской улице, имело дефекты и просадки. Прокурор вносил представление в адрес ГБУ "Центральное управление региональных дорог и благоустройства", его рассмотрели и удовлетворили. В настоящее время объекты приведены в нормативное состояние.
Ранее мы рассказывали о том, что по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" в Петербурге обновили 50 километров дорог. Общая площадь укладки нового покрытия превысила 1 млн квадратных метров.
Фото: Piter.TV
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