Ограничения вводили на фоне угрозы атаки БПЛА в Петербурге.

Аэропорт Пулково вновь принимает и отправляет воздушные суда без ограничений. О полном снятии временных мер сообщили в Росавиации.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов на фоне угрозы атаки БПЛА. Из‑за приостановки к 07:00 в петербургском аэропорту 11 рейсов задерживались на два часа и более, еще один рейс был отменен.

По состоянию на 08:30 в Пулково задерживаются на вылет не меньше 25 рейсов. Из запасных аэропортов ожидаются пять самолетов.

Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме, расписание приводится в соответствие с плановым графиком.

В пятницу тром силы ПВО сбили над Ленобластью 45 вражеских БЛПА. Обошлось без пострадавших.

Фото: Piter.TV