В СМИ указали на распространяющуюся проблему.

Пожилым людям на российской территории чаще стали навязывать программы долгосрочных сбережений (ПДС) под видом банковских вкладов, а также страховые и инвестиционные продукты вместо депозитов. Такое заявление сделали журналисты из газеты "Известия" со ссылкой на 18 судебных споров, а также 22 обращения от граждан, связанных с продажей таких инструментов. Заместитель председателя Центрального Банка России Михаил Мамута подтвердил прессе подобные случаи продажи сложных финансовых продуктов при открытии вкладов клиентами. Эксперт добавил, что подобных практик в стране немного. Речь идет о ситуациях, когда пользователь, помимо депозита, приобретает еще и дополнительный продукт.

По данным газеты, чаще всего россияне жалуются на инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) и программы долгосрочных сбережений. Авторы материала указали, что жалобы клиентов указывают на наличие мисселинга (продажи финансовых продуктов под видом других). Известно, что наиболее уязвимы для таких практик пожилые жители и люди предпенсионного возраста, по данным руководителя учебного центра "Финам" Артура Галяутдинова. Специалист добавил, что данные категории населения привыкли хранить денежные средства на депозитах. При этом они также доверяют сотрудникам банковских структур и зачастую располагают крупными суммами.

Эксперты усомнились в реалистичности идеи о семейном банке отпусков.

Фото: Piter.tv