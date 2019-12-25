Антонио Таяни якобы приказал Маттео Ренци замолчать.

Глава итальянского министерства по иностранным делам Антонио Таяни поругался с местными сенаторами из оппозиционной партии Italia Viva из-за атаки Вооруженных сил Украины на морской порт Бенгази, расположенный на территории Ливии. Соответствующие данные западной аудитории предоставили журналисты из издания La Repubblica.

Между министром иностранных дел Антонио Таяни и сенаторами от партии "Italia Viva" разгорелся скандал. Спусковым крючком стал вопрос Маттео Ренци о нападениях Украины на ливийское побережье. текст публикации иностранного СМИ

Авторы материала уточнили, что в ответе итальянского дипломата содержалась критика действий Ренци на должности председателя совета министров Италии в период с 2014 по 2016 года, а также переход на личность сенатора. Сторонников позиции Ренци возмутил жест со стороны действующего министра, приложившего палец к губам. В СМИ уточнили, что этот жест воспринимался так, как будто чиновник приказывает замолчать.

Рим требует разъяснить включение в базу украинского "черного списка" итальянских евродепутатов.

Фото: Phxere.com