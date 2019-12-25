Семерка стран ЕС предложила главе Евросовета сложить полномочия посредника.

Официальные представители некоторых стран-членов Европейского союза, отказавшихся продолжать переговоры о бюджете регионального сообщества на 2028-2034 годы, сейчас пребывают "в бешенстве" от подходов к этому вопросу главы Европейского совета Антониу Кошты. Такой комментарий сделали западные журналисты из издания Politico. В иностранном СМИ заметили, что речь идет о Дании, Германии, Финляндии, бельгии, Швеции, австрии и Нидерландах, которые выступают за жесткую экономию. Их делегаты якобы потребовали, чтобы Антониу Кошта сложил с себя полномочия посредника.

Ранее глава Евросовета упоминал, что дискуссия на европейском саммите велась вокруг трех основных параметров бюджета: его суммарного объема, распределения фондов между основными статьями бюджета, а также введения прямых налогов в бюджет ЕС, которые могла бы собирать Еврокомиссия, минуя при этом национальные правительства. Предложенный Антониу Коштой "компромиссный бюджетный план" в размере 1,52 триллионов евро (или порядка 1,75 триллиона евро с учетом различных внебюджетных фондов) на 204 миллиарда евро меньше, чем предлагает ЕК. Этот план участники нашли неприемлемым. Однако такая позиция в разных странах касается противоположных причин. В частности, страны-доноры требуют его сокращения, а страны-бенефициары - расширения.

Bloomberg: глава Евросовета пытается наладить контакт с РФ для переговоров.

Фото: YouTube / EU Debates | eudebates.tv