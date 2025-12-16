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Bloomberg: глава Евросовета пытается наладить контакт с РФ для переговоров
Сегодня, 9:07
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Bloomberg: глава Евросовета пытается наладить контакт с РФ для переговоров

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Антониу Кошта хочет быть посредником в переговорах между ЕС и РФ по Украине.

Руководитель Европейского совета Антониу Кошта предпринимает попытки установить рабочие контакты с Москвой для подготовки возможных переговоров с российским руководством по украинскому кризису. Соответствующей информацией поделились с читателями представители западного информационного агентства The  Bloomberg. В материале говорится о том, что один из ключевых советников Антониу Кошты  провел два телефонных разговора с высокопоставленным чиновником из Москвы, близким к главе государства. Однако официальных подтверждений этих сведений у иностранного СМИ нет.

Авторы издания утвердают, что на саммите "Большой семерки" во Франции Париж, Лондон и Берлин убеждали американского коллегу-республиканца Дональда Трампа оказать дополнительное давление на Россию для того, чтобы Москва пошла на уступки в мирных переговорах по Украине. Публикация Bloomberg о дипломатической активности Антониу  Кошты появилась за день до саммита Европейского союза, где проводится дискуссия о возможном представителе Евросоюза на переговорах с Москвой.

Politico: Кошта и Юнкер могут стать посредниками от ЕС при переговорах с РФ.

Фото: YouTube / MIRROR NOW

Теги: the bloomberg, антониу кошта, евросовет, переговоры
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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