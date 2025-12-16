Антониу Кошта хочет быть посредником в переговорах между ЕС и РФ по Украине.

Руководитель Европейского совета Антониу Кошта предпринимает попытки установить рабочие контакты с Москвой для подготовки возможных переговоров с российским руководством по украинскому кризису. Соответствующей информацией поделились с читателями представители западного информационного агентства The Bloomberg. В материале говорится о том, что один из ключевых советников Антониу Кошты провел два телефонных разговора с высокопоставленным чиновником из Москвы, близким к главе государства. Однако официальных подтверждений этих сведений у иностранного СМИ нет.

Авторы издания утвердают, что на саммите "Большой семерки" во Франции Париж, Лондон и Берлин убеждали американского коллегу-республиканца Дональда Трампа оказать дополнительное давление на Россию для того, чтобы Москва пошла на уступки в мирных переговорах по Украине. Публикация Bloomberg о дипломатической активности Антониу Кошты появилась за день до саммита Европейского союза, где проводится дискуссия о возможном представителе Евросоюза на переговорах с Москвой.

Politico: Кошта и Юнкер могут стать посредниками от ЕС при переговорах с РФ.

Фото: YouTube / MIRROR NOW