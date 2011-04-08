Politico: Кошта и Юнкер могут стать посредниками от ЕС при переговорах с РФ

На Западе раскрыли новые кандидатуры по официальному диалогу с Россией.

Глава Евросовета Антониу Кошта, бывший президент Финляндии Саули Ниинистё и бывший председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер в настоящее время рассматриваются в качестве возможных представителей Европы на потенциальных мирных переговорах с Россией по урегулированию украинского кризиса. Соответствующими данным с читателями поделились западные журналисты из издания Politico. По информации от СМИ, в коллективном Брюсселе усиливаются дискуссии о необходимости выбора общего представителя для диалога с Москвой на фоне сокращения посреднической роли американцев украинском конфликте. Ранее среди возможных кандидатов ранее также назывались бывшие главы национальных правительств Италии и Германии Марио Драги и Ангела Меркель, действующий президент Финляндии Александер Стубб.

Как отмечают авторы публикации, кандидатуры Кошты, Ниинистё и Юнкера обсуждаются сторонниками прямого диалога с Москвой. При этом несколько стран Европейского союза сейчас выступают против поспешного начала мирных переговоров с российскими делегатами. Издание пишет о том, что вопрос возможного диалога с Россией министры иностранных дел стран ЕС обсудят на неформальной встрече, которая запланирована на текущей неделе.

