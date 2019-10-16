ЕС хочет предложить Киеву урезанную интеграцию, пишут СМИ

Литва предложила дать Украине статус "присоединяющегося к ЕС государства".

Европейский союз хочет предложить киевскому режиму урезанную интеграцию вместо вхождения в региональное объединение. Соответствующее заявление сделали журналисты из западного издания Politico со ссылкой на четырех местных дипломатов из стран коллективного Брюсселя. В СМИ уточнили, что идея политических элит заключается в том, чтобы присоединять Украину сначала к отдельным сегментам общего рынка, а также способам финансирования и другим институтам под видом "ускоренной постепенной интеграции".

Страны ЕС готовят пакет краткосрочных привилегий для Украины, чтобы сблизить ее с блоком после того, как столицы отклонили планы ускоренного вступления в качестве полноправного члена. текст статьи иностранного СМИ

Авторы публикации написали о том, что руководство Евросоюза дали понять украинским партнерам, что скорое вступление страны в ЕС будет крайне затруднительным. Литва, в свою очередь, предложила предоставить властям с Банковой улицы статус "присоединяющегося к ЕС государства".

