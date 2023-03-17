HR: как выстроить хорошие отношения с начальством

О положительных отношениях с боссом сообщили 53% россиян.

Согласно исследованию IFORS Research, у россиян получается наладить отношения с начальством. О дружбе с руководством сообщили 53% опрошенных. Об этом пишет 360.ru.

Нейтральное отношение к боссу отметили 41% россиян. И только 3% назвали обстановку на рабочем месте конфликтной. Чаще всего о позитивной динамике в отношениях писали респонденты старшего возраста. При этом 60% молодых задумывались об уходе с работы из-за недопониманий с начальством.

Председатель Комитета по развитию женского предпринимательства МГО "Опора России" Зулия Лоикова рассказала, как выстроить грамотные отношения с руководством. HR-эксперт советует, прежде всего, оставаться профессионалом. Выполнять все задачи ответственно и в срок, тогда можно будет ожидать повышения.

Также Зулия Лоикова советует идти на контакт и быть инициативным: обсуждать идеи и быть готовым к обратной связи. Как правило, начальство выделяет сотрудников, которые интересуются развитием компании. При этом важно учитывать стиль руководителя и не переходить границы.

Есть регламентированные отношения – в корпорации ты дружить, условно говоря, не сможешь, – а есть более демократический стиль управления. Главное – это понимать, быть гибким во взаимодействии. Зулия Лоикова, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства МГО "Опора России"

