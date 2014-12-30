Реставрацию "Ягодного ряда" начали в Апраксином дворе

В Петербурге стартовали реставрационные работы в корпусах №28–37 Апраксина двора, известных как "Ягодный ряд". Как сообщили в КГИОП, проект предусматривает восстановление исторического облика зданий: будут демонтированы поздние пристройки, раскрыты старинные оконные проёмы, восстановлены металлическая галерея и центральный пассаж – многосветное пространство между корпусами, утраченное ранее. Также специалисты займутся реконструкцией кровли, световых фонарей, витражей и реставрацией гранитной брусчатки на тротуарах.

Реставрация ведётся и на других объектах комплекса: продолжаются работы в корпусе №5, согласована документация по зданию №30, а в корпусах №7 и 20 проводятся исследовательские работы.

Всего на территории Апраксина двора расположено 68 зданий, из которых 51 имеет статус объекта культурного наследия. Все мероприятия реализуются в рамках городского проекта "Сохранение исторического наследия и поддержка культуры".

Ранее ГАТИ выдала ордер на обновление Подьяческой трансформаторной подстанции.

