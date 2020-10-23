Сезон корюшки в Петербурге подходит к концу

Сезон продажи корюшки в Северной столицы завершится уже скоро, 31 мая. Комитет имущественных отношений (КИО) Петербурга выделил десятки мест для продажи корюшки в разных районах города. В одних, например, в Красносельском и Фрунзенском, таких точек много, а в Петроградском их нет вовсе. Места продаж отмечены на онлайн-картах, что удобно для покупателей, отмечает "Петербургский дневник".

Торговцы отмечают, что самой популярной остаётся средняя и крупная рыба. Мелкая часто остаётся нераспроданной — её продавцы забирают домой. Цены на корюшку фиксированные и зависят от размера: от 580 рублей за мелкую до 1150 рублей за самую крупную. Самыми "рыбными" улицами стали Будапештская и Турку, где торговля идёт с раннего утра до позднего вечера.

По данным аналитиков, 43% петербуржцев предпочитают жарить корюшку без гарнира, 27% варят из неё уху, а 13% запекают. Большинство жителей покупают свежую рыбу для домашнего приготовления, тогда как туристы чаще выбирают уже готовые блюда. В 2025 году предприятия города произвели около 66 тысяч тонн рыбной продукции.

