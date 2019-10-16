Появилась неожиданная версия убийства писателем русской жены в Финляндии

В городе Котка продолжают расследовать гибель 49-летней художницы Александры Хинтсала. Знакомые пары предполагают, что трагедия могла случиться на почве быта и алкоголя.

В Финляндии продолжают расследовать убийство россиянки Александры Хинтсала. Полиция города Котка попросила близких и знакомых 49-летней художницы сообщить любую важную информацию о последних днях ее жизни. Женщину зарезал собственный муж — писатель Микко Х. Это произошло в ночь с 9 на 10 мая. Пара воспитывала 13-летнего сына и раньше, по крайней мере на публике, не конфликтовала, поэтому окружение семьи находится в шоке.

Знакомая Александры, которая тоже живет в Финляндии, рассказала "КП-Петербург", что внешне ничего не предвещало беды. Для всех местных искусствоведов, художников и писателей это большой шок. Один из приятелей пары написал в соцсетях: "Как печально: быт и алкоголь". Однако полиция официально эту версию не комментирует. Женщина отметила, что ужасно, что все случилось с 9 на 10 мая — с одного праздника на другой, ведь 10 мая в Европе отмечают День матери.

Знакомая добавила, что неизвестно, был ли это единичный конфликт. В ночь убийства муж сам вызвал полицию и сдался, признавшись в содеянном. Полицейские разбудили сына пары и сообщили ему о трагедии, то есть мальчик не слышал ссоры родителей. Сейчас ребенка забрали в специальный семейный центр, где с ним работают психологи. Друзья говорят, что к нему почти никого не пускают, чтобы не навредить. Чаще всего мальчика навещает близкая подруга убитой россиянки. Позже решится вопрос об опеке.

Друзья пары пытаются вспомнить хоть что-то подозрительное в их отношениях, но на ум приходит только хорошее. По их словам, два-три года назад Александра очень похорошела и расцвела, а муж привел себя в порядок и похудел. Женщина была жизнерадостной и активной. Супруги разделяли обязанности: например, из-за дальних поездок жены на работу в институт в Коуволу ребенка из школы забирал муж. Знакомые уверены, что никакого русофобского подтекста в убийстве нет, поскольку пара любила русскую культуру, а их сын был билингвом и отлично общался на обоих языках.

Мужу Александры грозит до 12 лет колонии. Ранее его не судили. Финские СМИ называют его писателем-любителем, иногда он давал интервью перед выпуском новых сборников рассказов и романов. Также мужчина работал по специальности в технической сфере.

