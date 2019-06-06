Следователи Петербурга раскрыли убийство мужчины, совершенное в 2002 году

Следователи Калининского района Петербурга раскрыли убийство, которое было совершено в 2002 году. В ноябре почти 24 года назад двое местных жителей напали на потерпевшего возле дома на проспекте Луначарского. Один из злоумышленников удерживал мужчину, а второй жестоко избил его. Пострадавший скончался в больнице от полученных травм, сообщили в СК РФ.

Следствие установило свидетелей, благодаря их показаниям удалось выяснить, кто преступник. Ему предъявлено обвинение по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), решается вопрос об избрании меры пресечения. Второго фигуранта нет в живых. Необходимые следственные мероприятия продолжаются.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу