Двоих рецидивистов подозревают в убийстве соседа на улице Партизана Германа

Полиция Красносельского района задержала местных жителей, причастных к убийству соседа. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, ночью 12 мая стало известно о смерти 40-летнего мужчины в квартире дома по улице Партизана Германа. Тело направили на экспертизу, и она показала, что причины гибели – закрытая травма головы и отек головного мозга.

Накануне по подозрению в совершении этого преступления поймали рецидивистов 34 и 37 лет, они живут по соседству с жертвой. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

