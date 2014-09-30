  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Двоих рецидивистов подозревают в убийстве соседа на улице Партизана Германа
Сегодня, 10:56
126
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Двоих рецидивистов подозревают в убийстве соседа на улице Партизана Германа

0 0

Тело направили на экспертизу, и она показала, что причины гибели – закрытая травма головы и отек головного мозга.

Полиция Красносельского района задержала местных жителей, причастных к убийству соседа. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, ночью 12 мая стало известно о смерти 40-летнего мужчины в квартире дома по улице Партизана Германа. Тело направили на экспертизу, и она показала, что причины гибели – закрытая травма головы и отек головного мозга. 

Накануне по подозрению в совершении этого преступления поймали рецидивистов 34 и 37 лет, они живут по соседству с жертвой. Решается вопрос об избрании меры пресечения. 

Ранее на Piter.TV: сбросивший мужчину с Литейного моста получил 6,5 лет колонии. 

Фото: Piter.TV 

Теги: криминал, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии